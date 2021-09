Kijken: De eerste Belgische winkel van Colorful Standard in Antwerpen

Het Deense merk Colorful Standard opende al eerder de deuren van de eerste Belgische winkel, maar nu zijn ook de beelden gedeeld. FashionUnited geeft een klein kijkje in de winkel.

De winkel is gevestigd aan de Volkstraat 34 in Antwerpen. “Met onze sterke en steeds groeiende aanwezigheid in de Belgische markt, was een flagship store de volgende logische stap,” aldus Tue Deleuran, CEO en oprichter van Colorful Standard in het persbericht. “Antwerpen is een unieke stad die bekend staat voor de mode en innovatie en dat past bij onze kernwaarden om de standaard van de mode industrie te verhogen met onze kleurrijke essentials die ethisch zijn gemaakt.”

Neem hieronder alvast digitaal een kijkje in de winkel.

