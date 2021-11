Kijken: De eerste Belgische winkel van schoenenmerk Nubikk

Nubikk heeft de eerste winkel over de Nederlandse grens geopend. De eer is aan Antwerpen, waar de eerste Belgische vestiging van het schoenenmerk te vinden is. FashionUnited heeft de beelden.

Eerder dit jaar deed Nubikk CEO Daan Baeten al uit de doeken aan FashionUnited dat het bedrijf de grens over ging met de winkels. In de winkel kan het merk nu de volledige merkbeleving neerzetten. Nubikk is nu te vinden op de Korte Gasthuissstraat 11, een zijstraat van De Meir.

De winkel heeft dezelfde uitstraling als de winkel die in 2019 in Amsterdam is geopend. De moderne en neutrale tinten laten de schoenen nog beter naar voren komen, aldus Baeten tijdens het interview.

Nubikk