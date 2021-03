Kijken: De eerste brandstore van schoenenmerk Via Vai

Schoenenmerk Via Vai opent zaterdag 20 maart de allereerste brandstore. Het merk kondigde eind vorig jaar al aan dat het de stap naar retail zou maken, maar nu is het zover. FashionUnited heeft de eerste beelden.

Via Vai opent de deuren op Hartenstraat 31B in Amsterdam, zo is te lezen in het persbericht. “De persoonlijke band met de klant staat centraal en het doel is elke vrouw zich thuis te laten voelen,” aldus het bericht. Vanwege de huidige coronamaatregelen is de winkel alleen op afspraak open. “Tijdens deze persoonlijke afspraak treedt de consument letterlijk in de Via Vai wereld, waar ieder modehart sneller van gaat kloppen.”

In november meldde Via Vai al dat het openen van een eigen winkel al jaren een droom is van het merk. “Wij geloven dat we er als team nu klaar voor zijn om de volgende stap te kunnen zetten. De merkbeleving en bekendheid zijn op het juiste punt om die extra lading eraan te geven.”

Via Vai bestaat al ruim 25 jaar en heeft inmiddels 600 verkooppunten in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Denemarken. Neem hieronder alvast een digitaal kijkje in de eerste brandstore van het merk.