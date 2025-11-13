Kijken: De eerste fysieke winkel van sieradenmerk Notbranded

Van online succes naar een plek in de winkelstraat: Nederlands sieradenmerk Notbranded heeft de stap naar de fysieke retail gemaakt. Het merk heeft een winkel geopend aan de Heiligeweg in Amsterdam, een zijstraat van de bekende Kalverstraat.

Notbranded is een bekende online speler en is inmiddels actief in 28 landen wereldwijd. Het merk werd in 2018 opgericht door Monica Westerveld die minimalistische sieraden ontworp en vanuit huis verkocht. De eerste fysieke winkel van het merk is de volgende stap op het groeipad van het bedrijf.

Het winkelconcept kent warme kleuren en heeft naast ruim 500 producten ook een plek waar bezoekers hun eigen sieraden kunnen samenstellen. De kassa is daarnaast helemaal bedazzled met stenen die lijken op plakoorbellen.

Credits: Notbranded

Credits: Notbranded

Credits: Notbranded