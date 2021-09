Kijken: de eerste Nederlandse winkel van Deens modemerk Ganni

Deens modemerk Ganni is neergestreken met een fysieke winkel in Nederland. Het merk heeft zich gevestigd aan de Runstraat te Amsterdam.

De winkel moet een huiselijk gevoel geven aan de bezoeker. Voor het ontwerp van de winkel is dan ook gekozen om het huis van oprichters Ditte en Nicolaj Reffstrup enigszins na te bootsen. Zo is een eclectische mix van vazen te vinden uit de thuisstad van Ganni en is een vintage chair neergezet van Deense designer Kaare Klint, aldus het persbericht.

Zoals in de andere Ganni-winkels ligt ook hier de nadruk op verantwoord gebruik van materialen. Zo zijn de podia in het winkelconcept gemaakt van gerecycled plastic, de dienbladen in het interieur van oude stoffen en de tapijten van oude Ganni-stoffen.

Neem alvast een virtueel kijkje in de winkel met de onderstaande beelden.

Via Ganni

Via Ganni

Via Ganni

Via Ganni

Via Ganni