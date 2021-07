Kijken: de flagshipstore van Off-White in Parijs, ontworpen door Rotterdams architectenbureau OMA

Deze maand opende in Parijs een nieuwe flagshipstore van Off-White, het Amerikaanse label van sterontwerper Virgil Abloh. Het is de tweede winkel van het label na de boetiek in Miami, die vorig jaar open ging.

Off-White Parijs, twee blokken verwijderd van de Place Vendôme, is gesitueerd in drie verdiepingen van een negentiende-eeuws hoekhuis. De stad dringt door tot in de winkel via hedendaagse herinterpretaties van iconische architecturale elementen, zoals de Parijse bogengalerijen.

Het ontwerpconcept komt van architect Ellen van Loon van het Rotterdamse architectenbureau OMA. Van Loon werkt sinds 1998 bij OMA, en leidde al meerdere bekroonde bouwprojecten. In samenwerking met Samir Bantal, directeur van OMA’s interdisciplinaire ontwerpstudio AMO, en projectarchitect Giulio Margheri werden nieuwe manieren verkend waarop architectuur de interactie tussen modecollecties en het publiek kan faciliteren, zo staat in een persbericht van OMA.

Het doel van het winkelontwerp was om high-end en casual te combineren en een contrastrijke sfeer te creëren. “Waar houdt streetwear op en waar begint high fashion?” aldus Van Loon en Bantal over de nieuwe winkel. “Meer dan twintig jaar geleden was Sarah Andelmans Colette de voorloper van de moderne winkelbeleving, een van de eerste conceptstores waar streetstyle en luxe elkaar ontmoetten. Anno 2021, op loopafstand van Colette, vertegenwoordigt de nieuwe Off-White-winkel in Parijs de veelzijdige identiteit van het merk als een culturele zender die stijl, media en mode uitdraagt.”

Virgil Abloh, oprichter en creatief directeur van Off-White: “Werken met AMO is een synergetisch proces. We hebben een vergelijkbare manier van ideeën ontwikkelen - niets is te gek - en het resultaat bij Off-White Parijs is grootser dan ik me ooit had kunnen voorstellen.”