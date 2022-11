Kijken: de nieuwe winkel van Paul Smith op de Berenstraat in Amsterdam

Op de Amsterdamse Berenstraat, in het hart van de Negen Straatjes, is deze maand een nieuwe winkel van het Britse label Paul Smith geopend. De winkel vervangt de voormalige boetiek aan de Utrechtsestraat, die recent werd gesloten.

De nieuwe boetiek is gevestigd op nummer elf, waar voorheen een winkel van Filling Pieces zat. Achter de gevel, die grotendeels uit glas bestaat, bevindt zich een lichte winkel verdeeld in twee verdiepingen, die verbonden zijn door een marmeren trap. Zowel boven als beneden hangt kleding voor mannen en vrouwen.

De boetiek is ingericht met mid-century meubilair in onder meer leer en hout, en er hangen en staan verschillende kunstwerken. Zo is er een muurreliëf te zien van Nigel O’Neil, hangen er tekeningen van Peter Collins en ‘een selectie abstracte olieverfschilderijen’, zo meldt een persbericht van het bedrijf.

Hier en daar is een kwinkslag aangebracht: zo ligt er een bronzen muis tegen een van de plinten van de winkel.

De marmeren trap. Beeld: Arjan Bronkhorst via Paul Smith

De bovenverdieping van de winkel. Beeld: Arjan Bronkhorst via Paul Smith

Een van de grote kasten in de winkel. Beeld: Arjan Bronkhorst via Paul Smith

Een bronzen banaan fungeert als handvat voor een van de deuren. Beeld: Arjan Bronkhorst via Paul Smith

Kunst achter de kassa. Beeld: Arjan Bronkhorst via Paul Smith