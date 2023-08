Kijken: Fabienne Chapot opent boetiek in Den Bosch

Het Amsterdamse modemerk Fabienne Chapot opent haar elfde boetiek aan de Kerkstraat in Den Bosch. Voor de opening van de nieuwe boetiek zijn diverse steden overwogen en kwam Den Bosch uiteindelijk als winnaar uit de bus, zo schrijft Fabienne Chapot in een persbericht.

Het Amsterdamse modemerk opende in anderhalf jaar tijd vijf boetieks, waardoor het aantal verdubbelde. Nu de boetiek in Den Bosch is geopend, zal er ook een focus komen te liggen op het verder optimaliseren van de huidige boetieks, zo staat in het persbericht.

Staat er nog geen dagje winkelen in Den Bosch op de planning, maar bent u wel nieuwsgierig? Neem dan hieronder digitaal een kijkje in de winkel.

De Fabienne Chapot-boetiek in Den Bosch. Credits: Fabienne Chapot / Nienke Stadig

