Kijken: Filippa K introduceert nieuw winkelconcept aan P.C. Hoofstraat

Filippa K opent aan de P.C. Hoofstraat in Amsterdam een nieuwe winkel met een vernieuwd winkelconcept, zo kondigt het bedrijf aan in een persbericht. Het winkelconcept vormt een vervolg op de verbouwing van de Filippa K winkel in Helsinki vorig jaar.

Het doel van het nieuwe ontwerp is om de ‘duurzame kwaliteit en tijdloosheid van het merk’ tot uiting te laten komen, zo legt Filippa K uit in de aankondiging. Ook wordt het minimalisme waarom het merk bekend staat weerspiegeld: met een sobere, ijsblauwe samenstelling ligt de nadruk op de kleding zelf.

De ijsblauwe kleur in de winkel verwijst tegelijkertijd ook naar de eerste campagne die Liisa Kessler, Filippa K’s creatief directeur, deed voor het huis - een waarin de traditie van het ijsbaden in Noord-Zweden werd onderzocht.

Verder zijn er vintage stukken te vinden die Kessler's visie op het huis benadrukken. Zo verwijst een sculpturale stoel, ontworpen in Nederland in de jaren zeventig en gemaakt van geperforeerd roestvrijstaal, naar Kessler's persoonlijke fascinatie voor postmodern design uit de jaren zeventig en tachtig. In de kleedkamer ruimtes hangen wandtapijten gemaakt van restjes garen uit eerdere Filippa K-collecties.

De ruimte is ook ontworpen met het oog op duurzaamheid en voldoet volgens Filippa K aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs voor 2030. Zo zou de winkel volledig worden aangedreven door elektriciteit in plaats van gas en beschikken over een warmteterugwinningseenheid om de koolstofuitstoot te verminderen.

De nieuwe Filippa K winkel is 170 vierkante meter en betrekt twee verdiepingen. Zowel de dames- als de herencollectie zal er verkocht worden.

Filippa K winkel aan de P.C. Hooftstraat. Beeld: Filippa K.

