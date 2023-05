Kijken: Gant opent nieuw winkelconcept dat “merkverjongingsreis” viert

Gant opent vandaag in het Zweedse Stockholm een flagshipstore met nieuw winkelconcept dat de nalatenschap van het merk viert. Dat kondigt Gant aan in een persbericht.

Eleonore Säll, Gant’s EVP Global Brand, legt in het persbericht uit dat de winkel het de viering vertegenwoordigt van Gant’s “merkverjongingsreis” van de afgelopen drie jaar. “Ons rijke erfgoed is een enorme aanwinst voor ons, maar we weten dat het van cruciaal belang is dat we onszelf blijven heruitvinden om relevant te blijven en nieuwe klanten aan te trekken - het nieuwe vlaggenschip biedt de perfecte gelegenheid om dit te doen.”

In de winkelruimte van drie verdiepingen en 580 vierkante meter, verwijzen historische details en warme tinten naar het erfgoed van Gant, terwijl het geheel wordt gemoderniseerd met Scandinavische elementen. Zo spreekt de combinatie van messing, donker hout en traditionele visgraat tot de Ivy League-erfenis van het merk, terwijl terrazzo stenen tegels en gips moderniseren.

Het concept is ook te vinden in een van één van de twee nieuwe Gant Studio's in New York. In tegenstelling tot de flagship store in Stockholm is de ruimte in New York echter uitsluitend een studio, het is niet mogelijk er te kopen. De Gant winkel in Stockholm zal ook dienen als plek voor gecureerde tentoonstellingen, paneldiscussies en “inspirerende merkactivaties die talent en communicaties samenbrengen”, aldus Gant.

De winkel is gecreëerd in samenwerking met de in New York gevestigde ontwerpstudio Snarkitecture en opent vandaag zijn deuren.

Gant's nieuwe flagshipstore in Stockholm. Beeld: Mikael Olsson voor Gant

