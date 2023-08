Kijken: Iconische denimwinkel Tenue de Nîmes opent eigen schoenwinkel

Nederlandse denimwinkel Tenue de Nîmes heeft een nieuwe winkel aan het portfolio toegevoegd, maar dit keer met de focus op schoenen. De winkel genaamd Tenue de Nîmes Shoe Store, waarom zou je het moeilijker maken dan het is, is te vinden op de Hazenstraat 67 in Amsterdam, zo blijkt uit het persbericht.

“Samen met onze schoenen expert en lange termijn Red Wing Partner Mitch de Vries hebben we de kans gepakt om onze Tenue de Nîmes schoenen- en sneakerwereld te presenteren,” aldus het persbericht. Merken die onder andere te vinden zijn in de winkel zijn Converse, Red Wing Heritage, Birkenstock, OTW by Vans, Last Resort AB en R.M. Williams.

Neem hieronder een (digitaal) kijkje in de winkel.

Het pand aan de Hazenstraat. Credits: Tenue de Nîmes

De Tenue de Nîmes Shoe Store. Credits: Tenue de Nîmes