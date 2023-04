Kijken: Lee en Wrangler openen gezamenlijke winkel

Denimmerken Lee en Wrangler, beide onderdeel van Kontoor Brands, hebben een eerste gezamenlijke winkel geopend in Nederland. Het gezamenlijke concept werd eerder al geïntroduceerd in Keulen en Berlijn.

Met het duo-concept hopen de merken ‘de ultieme denim ervaring’ te bieden. Lee en Wrangler geven in het persbericht aan dat ze van plan zijn het concept verder uit te rollen in Europa de komende maanden.

De winkel heeft complementaire items die een denim look aanvullen - deze zijn aan het begin van de winkel te vinden. Wie verder loopt komt in de gespecialiseerde ‘denim room’, waar een groot aanbod van jeans te vinden is. Hierachter liggen de paskamers.

De gezamenlijke Lee en Wrangler winkel in Amsterdam. Beeld via Lee + Wrangler.

