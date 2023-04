Kijken: Little Antonio opent eerste winkel in Rotterdam

Little Antonio opent zijn eerste winkel in Rotterdam. Het betreft een showroom voor winkeliers, maar op zaterdagen gaat de winkel ook open voor consumenten, zo meldt het modemerk aan FashionUnited.

De volledige naam van het modebedrijf is Little Antonio Sportswear Company en werd in 1954 opgericht door Antonio Rosenbaum. Het merk was gevestigd in Boston (Amerika) en werd vernoemd naar zijn bedrijfsmascotte: een leeuwenwelp. Het bedrijf fabriceerde sport- en vrijetijdskleding.

Jaren later verhuisde het merk naar Europa. “Als erfenis van Rosenbaum’s werk hebben wij zijn passie voor klassieke Amerikaanse sportkleding voortgezet met Little Antonio."

De winkel bevindt zich aan de Peppelweg in Rotterdam. Neem hier alvast een virtueel kijkje.

Beeld: Little Antonio

