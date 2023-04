Kijken: Longchamp introduceert nieuw winkelconcept in Brussel

Frans modemerk Longchamp heeft in Brussel de winkel een make-over gegeven. De vestiging aan de Louizalaan heeft tijdens de verbouwing ook meteen een nieuw winkelconcept gekregen, zo is te lezen in het persbericht.

Het nieuwe concept van Longchamp is zo ingericht dat het ‘het erfgoed, expertise, optimisme en de energie’ van het merk reflecteert. Zo worden onder andere de artistieke curiositeit en de kosmopolitische geest van het bedrijf genoemd in het persbericht over de winkel. Daarbij bevat het interieur verwijzingen naar een Parijs appartement, een knipoog naar de oprichting van Longchamp in Parijs in 1948.

Ook is er nog iets anders bijzonders te spotten in het concept. “Een sleutelelement van dit nieuwe concept is de aanwezigheid van ten minste één object uit het Longchamp-archief in elke boetiek,” aldus het bericht. Longchamp startte oorspronkelijk met het vervaardigen van pijpen en rokersartikelen met lederen bekleding. Boven een van de kleine lederwarenkasten in de winkel in Brussel is dan ook een retro-reclameposter te zien die verwijst naar deze tijd (zie foto's).

De vernieuwde Longchamp-winkel in Brussel. Beeld via Blink PR / Longchamp.

De vernieuwde Longchamp-winkel in Brussel. Beeld via Blink PR / Longchamp.

De vernieuwde Longchamp-winkel in Brussel. Beeld via Blink PR / Longchamp.

De vernieuwde Longchamp-winkel in Brussel. Beeld via Blink PR / Longchamp.

De vernieuwde Longchamp-winkel in Brussel. Beeld via Blink PR / Longchamp.

De vernieuwde Longchamp-winkel in Brussel. Beeld via Blink PR / Longchamp.

De vernieuwde Longchamp-winkel in Brussel. Beeld via Blink PR / Longchamp.