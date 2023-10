Kijken: Munie&Co opent tweede winkel

Munie&Co strijkt neer in de Koopgoot in Rotterdam. Het is de tweede winkel voor de Nederlandse streetwear retailer.

Munie&Co opende in 2021 de eerste eigen winkel. Dit deed het bedrijf in de Westfield Mall of the Netherlands. Begin 2023 kwamen berichten naar buiten dat het bedrijf uit het winkelcentrum zou verdwijnen, maar uiteindelijk werd er een nieuwe overeenkomst gesloten, zo meldt een woordvoerder aan FashionUnited. Munie&Co zit inmiddels in een locatie in het winkelcentrum die twee keer zo groot is als de vorige ruimte.

De nieuwe vestiging in de Koopgoot heeft een winkeloppervlak van 125 vierkante meter, zo is te lezen in het persbericht. Naast het eigen merk Munyé zijn er ook producten van onder andere True Religion, Sergio Tacchini, Supreme, Nike en Adidas beschikbaar. Daarnaast wordt er ook een selectie van vintage items aangeboden.

Munie&Co is opgericht door ontwerper Omar Munie. Hij wil een ‘uniek winkelconcept neerzetten dat focust op het toegankelijk maken van streetwear en merken samenbrengt die de sfeer van de straat reflecteren en een verhaal vertellen’.

De winkel van Munie&Co in Rotterdam. Credits: Munie&Co/Wesley Stroo

De winkel van Munie&Co in Rotterdam. Credits: Munie&Co/Wesley Stroo

De Munie&Co winkel in Rotterdam. Credits: Munie&Co/Wesley Stroo