Kijken: Patrizia Pepe introduceert nieuw winkelconcept in Antwerpen

Italiaans merk Patrizia Pepe introduceert een nieuw winkelconcept in Antwerpen. De winkel aan Oudaan heeft een make-over gekregen. Dit is onderdeel van de strategie van het merk om een geïntegreerde ervaring tussen online en offline op te zetten, zo meldt het merk in een persbericht.

Het concept heeft de naam ‘glam rhapsody’ gekregen en is geïnspireerd door de merkwaarden van Patrizia Pepe: sensualiteit, bewustzijn, oneerbiedigheid en moed. Deze merkwaarden zijn volgens het bericht terug te zien in de materiaalkeuzes in het concept.

Het nieuwe winkelconcept bestaat uit veel stalen rekken, witte tegels, met hier en daar accenten van velours. De winkel beschikt ook over interactieve schermen zodat bezoekers ook online kunnen shoppen. “Het nieuwe concept biedt bezoekers een exclusieve toegang tot een alternatieve dimensie verder dan tijd en ruimte, het biedt een denkbeeldige reis naar de toekomst,” aldus het merk in het persbericht.

Beeld: Via Patrizia Pepe