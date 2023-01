Kijken: Pierre Cardin introduceert nieuw winkelconcept ‘Maison Pierre’

Modemerk Pierre Cardin introduceert een nieuw winkelconcept. Het concept, genaamd ‘Maison Pierre’ maakt het debuut in twee nieuwe monobrandwinkels van het merk in Polen, zo is te lezen in een persbericht.

‘Maison Pierre’ is volgens het merk een ‘nieuw en modern winkelconcept”. “Met het nieuwe winkelconcept zetten we een belangrijke stap in de verdere strategische ontwikkeling van het merk en brengen we moderniteit en frisheid op de vloer,” aldus Lür Holler, de directeur van Pierre Cardin, in het persbericht.

Het merk Pierre Cardin verwierf in de vorige eeuw faam vanwege de uitgesproken Space Age-stijl en de avantgarde ontwerpen van de gelijknamige ontwerpen. Het bedrijf was daarnaast vooruitstrevend omdat hij licenties introduceerde waardoor kleding gemaakt kon worden waarna zijn logo werd aangebracht, zonder dat Cardin het zelf had ontworpen. Cardin overleed eind 2020 op 98-jarige leeftijd.

De Pierre Cardin-winkel in Zielona Góra in Polen. Beeld via Pierre Cardin.

De Pierre Cardin-winkel in Bydgoszcz in Polen. Beeld via Pierre Cardin.