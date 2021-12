Kijken: Schoenenmerk Veja opent tweede boetiek in Parijs

Het Franse schoenen- en accessoiremerk Veja heeft een nieuwe winkel geopend in Parijs. Veja was al aanwezig in de Franse hoofdstad met een winkel in de trendy wijk Le Marais en voegt daar nu een tweede sneakerboetiek aan toe, ditmaal in de wijk Montmartre. FashionUnited heeft de beelden.

Veja hecht veel belang aan duurzaamheid en staat bekend om zijn ecologische sneakers. Dit is ook terug te zien in het minimalistische interieur van de nieuwe boetiek in Montmartre. De nieuwe store combineert innovatie met ecologische materialen. Sommige muren zijn bekleed met uitgegraven aarde, afkomstig van een bouwwerf in de buurt van Parijs. Zo wordt het materiaal hergebruikt. "We wilden een dialoog opzetten rond de oorsprong van de materialen rondom ons," legt architect Hugo Haas uit in het persbericht.

Het pand van de nieuwe Veja boetiek diende de afgelopen jaren als thuis voor de conceptstore Spree.

Beeld: Veja