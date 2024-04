Kijken: Snipes opent grootste Nederlandse winkel tot nu toe

Sneakerretailer Snipes heeft retailvoetafdruk in Nederland vergroot. Het bedrijf heeft de grootste Nederlandse winkel tot nu toe geopend. De nieuwe flagshipstore is te vinden in de Kalverstraat in Amsterdam en vervangt de oude winkel in dezelfde straat.

De nieuwe winkel telt 800 vierkante meter. De winkel is hiermee bijna drie keer zo groot als de oude winkel in de Kalverstraat, aldus een persbericht. Het ontwerp van de winkel is naar eigen zeggen geïnspireerd door de metro en gaat voor een ‘urban uitstraling’. Het moet Snipes op de kaart zetten als ‘onderdeel van de lokale streetwear-scene’.

Snipes deelt ook alvast de eerste beelden van de winkel.

De nieuwe Snipes in Amsterdam. Credits: Snipes

