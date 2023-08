Kijken: Valentino opent eerste Nederlandse monobrandwinkel

Italiaans modehuis Valentino heeft een eerste Nederlandse monobrand-winkel geopend. Dit heeft het merk gedaan in Designer Outlet Roermond. Daarvoor was het merk alleen te vinden als shop-in-shop in Nederland.

De vestiging betreft dus een outletwinkel van het modehuis. In de winkel is de dames- en herencollectie van het merk te vinden. Alleen kinderkleding is er niet te vinden. In totaal heeft Valentino in Designer Outlet Roermond 328 vierkante meter tot zijn beschikking.

Valentino is opgericht door Valentino Garavani in 1960. Creatief directeur Pierpaolo Piccioli staat aan het roer van het merk sinds 2016.

Valentino winkel in Designer Outlet Roermond Credits: Designer Outlet Roermond

Valentino winkel in Designer Outlet Roermond Credits: Designer Outlet Roermond

Valentino winkel in Designer Outlet Roermond Credits: Designer Outlet Roermond

Valentino winkel in Designer Outlet Roermond Credits: Designer Outlet Roermond