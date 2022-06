Kijken: Vero Moda onthult nieuw winkelconcept

Vero Moda heeft een nieuw winkelconcept geïmplementeerd, zo meldt moederbedrijf Bestseller op LinkedIn en bevestigen woordvoerders van het modemerk aan FashionUnited. Het is de bedoeling dat het nieuwe concept op korte termijn wordt uitgerold naar de duizenden winkels van het Deense merk.

Het is al een flinke tijd geleden dat het winkelconcept van Vero Moda een update heeft gekregen. In het nieuwe concept zijn veel meer kleuren geïmplementeerd, een contrast met het traditioneel witte concept dat het merk al jaren voert. Retail partner & Property Manager Hauke Anschlag noemt het nieuwe concept 'fris en inspirerend.

Niet alleen de uitstraling en het kleurenspel van de winkel is anders, er is ook gekozen voor andere materialen. Zo zijn de hangers gemaakt van gerecycled textiel, de mannequins geproduceerd met gerecyclede papiervezels en de podia zijn gemaakt van hergebruikt plastic afval. Dit moet allemaal bijdragen aan een 'coole esthetiek gemaakt voor een duurzame toekomst', aldus Bestseller in het bericht.

Neem alvast een digitaal kijkje in het nieuwe winkelconcept van Vero Moda met onderstaande beelden.

Het nieuwe retailconcept van Vero Moda, beeld via PR Bestseller

