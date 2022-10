Kijken: Vila opent eerste fysieke winkel in België

Deens damesmodemerk Vila opent 27 oktober haar eerste winkel in België, dat meldt het Deense damesmodemerk in een persbericht. De eerste winkel bevindt zich in het Waasland Shoppingcenter in Sint-Niklaas.

Tot nu toe konden Belgische consumenten alleen terecht bij multibrandwinkels of winkelen via de website. Vila opent haar eerste fysieke winkel in het Waasland Shoppingcenter waar de nieuwste collecties in de spotlight worden gezet, zo is te lezen. Dit is niet de enige Vila-winkel die binnenkort opent: op 24 november staat namelijk een tweede opening op de planning. Dit keer in Hasselt. In het persbericht laat het damesmodemerk weten dat er in 2023 nog meer expansies op de planning staan.

Vila is onderdeel van een Deens familiebedrijf en modehuis Bestseller A/S. Het richt zich op jonge vrouwen en de collecties bevatten vaak een mix van prints, delicate snits en fijne details.

Neem alvast een virtueel kijkje in de winkel door middel van onderstaande beelden.

De eerste fysieke Vila-winkel in België. Beeld: Vila

