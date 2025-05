Kijken: Zo gaat de bekendste winkelstraat van Antwerpen eruitzien

De herinrichting van de Meir komt iets dichterbij nu het ontwerpteam en lichtontwerper zijn gekozen. De bekende winkelstraat in Antwerpen, plus de omliggende straten, zet in op meer rustplekken, meer plantvakken en een doorgezette sfeer van bijvoorbeeld de Grote Markt en het Centraal Station.

Ontwerpteam Sweco en lichtontwerper Atelier Jeol hebben de taak gekregen te werken aan de herinrichting van De Meir, Leysstraat, Jezusstraat en Twaalfmaandenstraat.

Het comfort van de voetganger is een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp, zo is te lezen op de website van de stad Antwerpen. Zo komen er meerdere rustplekken en nieuwe plantvakken. Deze plantvakken spelen in op de klimaatrobuustheid van de winkelstraat.

De Meir wordt echter niet alleen gebruikt door voetgangers. In het concept is rekening gehouden met de routes voor hulpdiensten maar ook met de bevoorrading van winkels.

De algehele sfeer in het winkelgebied moet aansluiten bij de sfeer van de Grote Markt en het Centraal Station. Hiervoor wordt aangepaste verlichting geïmplementeerd en worden de diverse gevels en monumenten uitgelicht. Het concept maakt ook gebruik van zichtassen bij de rustplekken die naar de monumentale gebouwen rondom het gebied gericht zijn.

Het ontwerp voor de vernieuwing van de Meir. Credits: Sweco