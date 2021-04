Kijken: Zo ziet het nieuwe winkelconcept Funkie Women eruit

Funkie House past, nog stilzwijgend, het winkelconcept van zijn winkel in Den Haag aan. Wegens de huidige coronamaatregelen laat een grote opening nog even op zich wachten, vertelt Charlotte van de Laar, assistent-bedrijfsleider bij Funkie House, telefonisch aan FashionUnited.

Funkie Women, het nieuwe winkelconcept, richt zich, zoals de naam al zegt, op de vrouwelijke streetwear-mode. Funkie Women wordt het zusje van Funkie House genoemd, vertelt Van de Laar. Hierdoor zullen de standaard elementen van Funkie House terug te vinden zijn in het nieuwe winkelconcept. Het interieur van de modewinkel is aangepast en bevat veel aardetinten.

Het nieuwe winkelconcept staat in het teken van de stoere vrouw. “Funkie Women, de naam zegt het al, een stoere vrouw. Het is een soort statement: de vrouw kan en mag dragen wat ze wil”, vertelt Van de Laar telefonisch.

Volgens Van de Laar miste Den Haag een streetwear-winkel gericht op vrouwen. Met het nieuwe winkelconcept, Funkie Women, wordt hier verandering in gebracht. De winkel is gevestigd in het oude pand van Funkie House in de Schoolstraat te Den Haag.

Op dinsdag 6 april 2021 is in een interview te lezen hoe Funkie House het nieuwe winkelconcept heeft bedacht.

Beeld: Anne-Claire Lans/Funkie House