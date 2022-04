Kijken: Zusterbedrijven Uniqlo en Theory openen gezamenlijke winkel in Londen

Uniqlo en Theory, beiden onderdeel van Fast Retailing Co., Ltd., openen morgen een gezamenlijke winkel in Londen. Het is de eerste keer dat de twee merken in dezelfde winkel huizen, aldus Fast Retailing Co., Ltd.

Het pand telt 1.900 vierkante meter en is te vinden op 101-113 Regent Street in Londen. Uniqlo bevindt zich in de kelder, de begane grond en de eerste verdieping. Theory is te vinden op de begane grond, zo blijkt uit de aankondiging van de winkel. Klanten kunnen vrij van het ene merk naar het andere merk lopen. Theory heeft op de begane grond wel een eigen ingang.

De verdiepingen boven de winkel zijn in gebruik genomen als het hoofdkantoor voor de Europese en Britse activiteiten van Fast Retailing. Er zal een in-house showroom van Uniqlo te vinden zijn, wat het bedrijf nog nooit eerder had. “Al deze stappen reflecteren de continue toewijding van Uniqlo en Theory om hun aanwezigheid in de belangrijke Britse markt te versterken en het niveau van engagement met klanten te verbeteren,” aldus het persbericht van Fast Retailing.

