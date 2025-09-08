Kik: dreigt sluiting van 400 filialen in Duitsland?

Textieldiscounter Kik staat mogelijk op het punt om een aanzienlijk deel van zijn Duitse filialen te sluiten.

Volgens Immobilien Zeitung dreigt de sluiting van maximaal 400 van de in totaal 2.400 Duitse vestigingen. Het zouden vooral filialen op onrendabele locaties zijn die getroffen worden, meldde het vakblad vrijdag.

Een woordvoerder van het in Bönen gevestigde bedrijf verklaarde tegenover de krant dat het bestaande filialennetwerk regelmatig wordt geëvalueerd om economisch solide te blijven. Aanpassingen maken deel uit van een continu proces om ‘verantwoord en vooruitziend’ te handelen. Tegelijkertijd benadrukte Kik dat het blijft investeren in bestaande markten en nieuwe filialen opent, zowel in Duitsland als in het buitenland. FashionUnited heeft de textieldiscounter om een reactie gevraagd.

Personeelswisselingen in de directie

De mogelijke winkelsluitingen vallen samen met een periode van ingrijpende managementwisselingen. Vorige week werd bekend dat directeur Patrick Zahn na achttien jaar bij het bedrijf, waarvan negen jaar aan de top, onverwachts vertrekt.

Het vertrek van de CEO is onderdeel van een reeks vertrekken binnen de directie van de discounter. In juli kondigde operationeel directeur (COO) Dirk Ankenbrand al zijn vertrek aan om ‘persoonlijke redenen’. Zijn taken, waaronder inkoop, logistiek, supply chain, marketing, CRM en assortimentsmanagement, werden tijdelijk overgenomen door Zahn.

Kik heeft nog geen opvolger voor Zahn benoemd, maar heeft aangekondigd te zijner tijd meer informatie te geven over de nieuwe invulling van de functie.