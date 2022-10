Kinderkledingwinkel Mieps&Mams gaat sluiten

Kinderkledingwinkel Mieps&Mams in Reusel gaat sluiten. Het lukt de eigenaresse, Maike van Limpt, niet om werk en privé te combineren, vertelt ze aan het Eindhovens Dagblad.

Limpt begon in 2015 met het verkopen van kraamkadootjes. “Zo’n soort winkel bestond niet in Reusel. Het was wat kneuterig. Al snel breidden we flink uit met spullen en tienermaten”, vertelt Limpt aan ED.

Limpt werkt in de kinderopvang en haar moeder gaat vrijwilligerswerk in de zorg doen. Het pand waar de winkel is gevestigd heeft nog geen bestemming gevonden. Mieps&Mams sluit eind januari 2023 haar deuren. Ook de webshop wordt opgeheven.