Kindermodemerk Name It voegt ruim 85 winkels toe aan winkelportfolio

De komende jaren gaat kindermodemerk Name It flink uitbreiden, zo blijkt uit een post van moederbedrijf Bestseller op LinkedIn. Er staan ruim 85 winkelopeningen gepland verspreid over België, Duitsland, Noorwegen en Nederland.

"We zijn trots op hoe consumenten onze producten hebben omarmd. Het openen van meer winkels is de perfecte manier om aan de vraag te voldoen en onze ambities zijn torenhoog," aldus Michael Vinther, brand director bij Name It in het bericht.

Door de toevoeging van de 85 nieuwe winkels zal Name It's winkelportfolio boven de tweehonderdwinkels uitstijgen. Begin dit jaar kondigde het merk al aan 'grootste plannen' te hebben in België. Hier gaf het merk aan dat het in eerste instantie focust op toplocaties in Vlaanderen. Name It ontwerpt kleding voor baby's kinderen en tieners.