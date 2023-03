Kindermodewinkel ‘Willeke baby & kind’ wordt ‘Caroline mode voor baby & kind’

De Barneveldse kindermodezaak ‘Willeke baby & kind’ werd in 2019 overgenomen door Caroline Versluis. Vier jaar verder is het tijd om de zaak volledig onder te dompelen tot een Versluis-winkel. De vestiging krijgt namelijk een nieuwe naam: Caroline mode voor baby & kind, zo meldt de Barneveldse krant.

De naamsverandering brengt een nieuw logo met zich mee. Daarnaast wordt de website en de webwinkel in een nieuw jasje gestoken, zo is te lezen.

Versluis zit al meer dan twintig jaar in het modevak en verkoopt kinderkleding voor baby’s tot aan tieners. Daarnaast zijn er ook schoenen en accessoires in de winkel te vinden. De modeondernemer verkoopt merken als Ralph Lauren, Tommy Hilfiger en Scapa, maar ook Mayoral en Wedoble. Wanneer Versluis items na het seizoen over heeft, verkoopt ze deze in haar outlet. Deze is te bezoeken op afspraak.