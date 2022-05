Klarna lanceert Virtual Shopping-functie in app

Betaaldienst Klarna heeft aan zijn app een virtuele winkelfunctie toegevoegd die het mogelijk maakt voor klanten om rechtstreeks te communiceren met personeel in fysieke winkels. Via livechats en videogesprekken kunnen winkelmedewerkers foto’s en video’s van producten delen met consumenten, aldus Klarna in een persbericht. Doel is het bieden van een meer persoonlijke winkelervaring aan online shoppers.

Op basis van eigen onderzoek concludeerde Klarna dat consumenten over het algemeen de voorkeur blijven geven aan fysiek winkelen tegenover online shoppen. De belangrijkste voordelen: sociale interactie en het niveau van de service. Die ontbreken bij online shoppen nog vaak. Wie op het internet winkelt kan producten ook niet van dichtbij zien, aanraken of passen, ‘waardoor het moeilijk is om te bepalen of producten de juiste maat, pasvorm of kleur hebben’, aldus Klarna. Virtual Shopping, zoals de functie heet, moet daar verandering in brengen.

De functie is inmiddels beschikbaar in achttien markten wereldwijd, waaronder in Nederland en België.