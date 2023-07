Klarna: Online winkelen voor het eerst favoriete winkelmethode in Nederland

Nederlanders winkelen voor het eerst het liefst online, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van Klarna’s Shopping Pulse, die betrekking hebben op het tweede kwartaal van 2023.

Bijna een derde, zo’n 32 procent, van de Nederlandse consumenten geeft aan het liefst online te shoppen in het tweede kwartaal van 2023. Dat betekent een stijging van drie procent in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar. Het betekent ook dat het de favoriete winkelmethode van de Nederlandse consument is. Zo’n dertig procent geeft aan nog steeds het liefst fysiek te winkelen.

Het zijn voornamelijk mannen die de voorkeur hebben online te winkelen: 36 procent van de mannen winkelt liever online tegenover 28 procent mannen die het liefst shoppen in de winkelstraat. Zo’n 31 procent van de vrouwen geeft de voorkeur aan fysiek winkelen en 28 procent winkelt liever online.

Online winkelen gebeurt in het tweede kwartaal meer via de smartphone dan via de computer. Circa 48 procent van de Nederlanders winkelt liever online via zijn of haar smartphone in plaats van de computer (veertig procent). Ook in de fysieke winkelstraat speelt de smartphone een grote rol in het winkelen: 33 procent betaalt liever met een telefoon in fysieke winkels. In België en Duitsland liggen deze percentages een stuk lager, namelijk 22 procent en 21 procent.

Nederlanders zijn voornamelijk op woensdagen en zondagen te vinden in de digitale winkelstraat, zo blijkt uit het onderzoek. Om nog preciezer te zijn, bevindt men zich tussen negen en tien uur ‘s avonds het liefst in online winkels. Op zaterdag wordt het minst online gewinkeld.