Kleding- en schoenenwinkels draaien opnieuw meer omzet

De omzet van de detailhandel in mei steeg met 9,7 procent, ten opzichte van mei 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Kleding- en winkels in schoenen en lederwaren draaiden voor de derde maand op rij meer omzet dan een jaar eerder.

De omzet van kleding- en schoenenwinkels was in mei 2021 zelfs hoger dan in mei 2019, zo meldt het CBS. Kledingwinkels behaalden een omzetgroei van 45,7 procent. Winkels in schoenen en lederwaren behaalden een omzetgroei van 35,2 procent. Daarnaast waren de omzetten van winkels in meubels en woninginrichting, recreatieartikelen, consumentenelektronica en witgoed, doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren, en drogisterijen hoger dan een en twee jaar geleden. De omzet van de non-foodsector groeide in mei 2021 in totaal met 15,8 procent.

Online steeg de omzet in mei met 16 procent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Webwinkels kregen te maken met een omzetgroei van 16,1 procent. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het web normaal gesproken niet bovenaan het lijstje staat groeide met 15,9 procent.