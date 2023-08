Kledingbank Zeeland in Middelburg verhuist naar de Mortiere

Kledingbank Zeeland verhuist van zijn tijdelijke pand aan Achter de Houttuinen in Middelburg naar de Mortiere. De kledingbank is al sinds februari op zoek naar een nieuw pand en staat dan ook te popelen om in september de deuren voor haar klanten te openen.

Er ging veel commotie aan de verhuizing vooraf. Zes van de dertien gemeenten wilden namelijk niet meebetalen aan een nieuw pand. Uiteindelijk vond de kledingbank twee investeerders die het pand in de Mortiere voor tien jaar aan de non-profitorganisatie verhuren. De huur kan betaald worden dankzij extra steun van de gemeente Middelburg, Veere, donaties en inkomsten van de winkel, vertelt André de Korte van Kledingbank Zeeland, aan Omroep Zeeland.

De nieuwe locatie noemt De Korte ‘een droom die uitkomt’ en zal zijn industriële uitstraling behouden. “Op de begane grond hebben we een winkel en creahoek waar tassen en jasjes worden gemaakt die we kunnen verkopen. Op de eerste verdieping hebben we de gratis kledinghoek en een professionele keuken laten bouwen voor sociale activiteiten”, vertelt hij.

Het nieuwe pand biedt tevens voor het eerst onderdak aan Kledingbank Zeeland én Voedselbank Walcheren. Handig voor de klanten, want als je recht hebt op gratis voedsel dan heb je dat vaak ook op kleding, vertelt De Korte aan Omroep Zeeland. De officiële opening staat gepland op vrijdag 22 september.

Over Kledingbank Zeeland

Kledingbank Zeeland is een onafhankelijke stichting, gebaseerd op het evangelie zoals te lezen is in de Bijbel, zo schrijft de stichting op haar website. Het doel is twee keer per jaar kwaliteitskleding te verstrekken aan inwoners in Zeeland met een laag inkomen. Daarnaast doneert de stichting kleding aan de penitentiaire inrichting Torentijd, het AZC in Middelburg, noodopvang voor vluchtelingen en verschillende buitenlandse stichtingen. Kledingbank Zeeland biedt bovendien sollicitatiekleding aan mensen die op de arbeidsmarkt (her)intreden.