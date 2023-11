Kledingmerk Four opent allereerst pop-upstore in Batavia Stad

Het Amsterdamse kledingmerk Four kiest Batavia Stad voor de opening van zijn allereerste pop-upstore. Four opent zijn tijdelijke winkel in een drukke koopjesperiode - het weekend van Black Friday.

Om precies te zijn is de winkel geopend van 24 november tot en met 3 december, zo staat in het persbericht. De pop-upstore biedt de eigen uniseks en kids collectie aan die met hoge kortingen verkocht zullen worden.

“We zijn erg verheugd om samen te werken met Four en hun pop-upstore te verwelkomen in Batavia Stad. Dit is een unieke kans voor onze bezoekers om de kleding van Four met hoge kortingen te bemachtigen in Batavia Stad en de sfeer te proeven van het Amsterdamse merk”, aldus Stephanie ten Brink, Senior Retail Manager bij Batavia Stad.