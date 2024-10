Kledingmerk Suspicious Antwerp opent eerste winkel

Populair Belgisch modemerk Suspicious Antwerp heeft de stap naar offline gemaakt. Het merk heeft namelijk een winkel geopend in Antwerpen, zo is te zien op social media en de website van het merk.

“Nooit verwacht offline te gaan als online merk, maar omnichannel is de toekomst denk ik”, aldus het merk op Instagram. Het merk heeft de deuren geopend in de Kammenstraat.

Suspicious Antwerp is opgericht in 2017 en verkoopt unisex kleding. De collectie omvat voornamelijk sweatshirts en T-shirts. Het merk hanteert het systeem van drops: onverwacht beschikbaar stellen van producten die in een beperkte oplage zijn gemaakt en niet kunnen worden bijbesteld.

Beroemdheden zoals Gigi Hadid, maar ook Ed Westwick zijn al gespot in de kleding van het merk. Westwick was ook aanwezig bij de winkelopening, zo is te zien op Instagram.