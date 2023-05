Kledingmerk Tess V opent tweede winkel in jaar tijd: nieuwe winkel in Utrecht

Het Nederlands merk Tess V opende in oktober haar eerste winkel in Nijmegen, nu opent het deze zomer een tweede winkel in Utrecht. Dat maakt het merk bekend op LinkedIn.

“Onze winkel in Nijmegen loopt erg goed”, zegt marketing & brand coördinator Michelle Schouten in een reactie aan FashionUnited. “Ook krijgen we vraag van onze volgers naar meer winkels, dus willen we graag een winkel openen op een iets centralere plek in Nederland.” De winkel in Utrecht is daarom een logische vervolgstap.

Tessa Verwoert richtte het merk zes jaar geleden op en begon toen met het verkopen via een website. Het merk brengt on-trend collecties uit en richt zich daarmee op ‘de moderne, trendy vrouw, met een grote liefde voor kleding en shoppen’.

Het merk streeft ernaar om de winkel midden juli te openen. Waar dat precies in Utrecht zal zijn, is niet bekend.