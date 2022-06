Kledingsdistributeur GAB opent eerste buitenlandse vestiging

Grote modespeler Groep Alain Broekaert of beter genaamd GAB, start zomer 2022 met prachtige vooruitzichten. Zo kan u vanaf juli de GAB merken in het hartje van Nederland vinden. De distributeur opent zijn eerste buitenlandse showroom in Laren. Lees hieronder welke merken het bedrijf meeneemt naar Nederland.

Na het 35 jaar verkopen van 32 sterke merken waaronder meer dan 20 jaar Tommy Hilfiger, meer dan 500 groothandelsklanten en ongeveer 40 eigen retailkanalen in België, is het tijd voor GAB om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Zo besliste de distributeur om een buitenlandse vestiging te openen nergens minder als in Laren.

De keuze voor Laren is niet toevallig: “We kozen Laren omdat het het centrum is van Nederland” – aldus CEO Alain Broekaert. “Op slechts 20 minuten afstand van Amsterdam en Utrecht vindt u ons in deze zeer gezellige stad waar hopelijk onze nieuwe Nederlandse GAB showroom tot bloei zal komen.”

Met merken als Bikkembergs, Pepe Jeans, Ecoalf, arniesays, Caterpillar en Scalpers is GAB klaar voor het Nederlandse clienteel. Het merkenpakket is de perfecte combinatie voor Nederlandse winkels zo kunnen onze potentiële Nederlandse klanten al eens een kijkje nemen naar de Modefabriek waar we zullen staan met deze merken:

Pepe Jeans

Pepe jeans, het iconisch merk dat synoniem is met denim en grenzeloze creativiteit. Pepe Jeans London geeft je de basis om zelfvertrouwen, uniciteit en authenticiteit uit te stralen.

Bikkembergs

Bikkembergs is het merk dat creatieve inspiratie vindt in de verbintenis tussen de sensualiteit van mode en de kracht van sport. Opgericht in 1986 door Dirk Bikkembergs, lid van het avant-garde modecollectief bekend als de "Antwerpse Zes", heeft het merk in de loop der jaren een stijl ontwikkeld die niets anders als zelfvertrouwen uitstraalt.

CAT WWR

#WeBuiltTheStreets luidt de slogan van het nieuwe CAT WWR. CAT WWR maakt gebruik van de terugkerende trend om workwear te dragen op dagelijkse basis. Hierbij introduceren ze dan ook hun lifestyle collectie: "Workwear Redefined". Denk authentiek, gedurfd en stoere kledij onderscheidend van anderen.

Arniesays

Gesticht in het hartje van Oslo, creëert arniesays een tijdloze collectie met trendy knitwear basics zoals cosy truien, sweaters, mutsen en sjaals. De perfecte must-haves voor ieder seizoen. Pastelkleuren, zachte, natuurlijke materialen en trendy snit voor een romantische, artistieke look. arniesays weet hoe ze moet praten met powerwomen die op zoek zijn naar comfortabele kleding die de nieuwste trends volgen. Elk kledingstuk heeft subtiele, delicate details, van de rug-tot-rug jurken tot de knusse wollen truien. arniesays is essentieel in elke elegante kledingkast.

Ecoalf

ECOALF heeft een totale collectie van heren-, dames-, kindermode, schoeisel en accessoires. Het duurzame merk wil de mode-industrie opschonen door enkele van haar grootste problemen aan te pakken, namelijk het overmatige verbruik van natuurlijke hulpbronnen en de productie van afval. Het label - opgericht in 2009 - streeft ernaar de kringloop van hulpbronnen te sluiten door het gebruik van innovatieve technologieën en de productie van kledingstukken die volledig uit gerecyclede materialen bestaan.

Scalpers

Scalpers levert iconische, seizoensgebonden collecties die hen een uniek gevoel geven. Scalpers levert sterke en compromisloze stijl; geeft mannen, vrouwen en kinderen toegang tot alles wat hen succesvol en uniek maakt. Een wereld van trends en ervaring, een attitude.

Een mooi portfolium van merken dat GAB te springen staat om te verkopen op de Nederlandse markt.