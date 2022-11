Kledingwinkel Reykjavik in Wolvega gaat deuren sluiten

Moderetailer Reykjavik in het Friese Wolvega gaat haar deuren sluiten en begon op 10 november met een opheffingsuitverkoop, dat meldt de moderetailer op Facebook. Een dag later werd de winkel aangevuld met voorraad uit de Meppelse winkel wegens een tekort aan collectie.

De reden van het sluiten van de winkel is de verlenging van het huurcontract. Eigenaren, Mike en Maaike Oude Lansink, kozen er een jaar geleden voor het contract niet te verlengen wegens de onzekerheid rondom het coronavirus. Dat meldden de eigenaren aan de lokale krant Stellingwerf.

Reykjavik Wolvega blijft open totdat alles is uitverkocht. Daarna wordt het pand overgenomen door Okay Fashion die het interieur van Reykjavik grotendeels overneemt, zo is te lezen. De winkel is gelegen aan de Van Harenstraat te Wolvega.