Kledingwinkels domineren Nederlandse fysieke retail

Wie door de winkelstraten loopt, zal meer kledingwinkels spotten dan andere winkels. Het aandeel kledingwinkels is op 1 januari 2024 opnieuw het grootst van alle winkels, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Nederland telde op 1 januari ruim 13.400 kledingwinkels en staat daarmee ruim bovenaan de lijst. Kledingwinkels vertegenwoordigen ruim 16 procent van alle winkels in de Nederlandse winkelstraat. Dit aantal is tevens gelijk gebleven, aldus het CBS. Op nummer twee: Supermarkten waarvan Nederland er, ter vergelijking, ruim 6.600 telt.

Het totale aantal fysieke winkels komt neer op ruim 83.000 en groeit daarmee met zo’n 1.100 winkels, in vergelijking met een jaar eerder. Vooral het aantal doe-het-zelf-winkels zat dit jaar in de lift.

Reactie van Gertjan Slob, van onderzoeksbureau Locatus:

De cijfers van het CBS stroken totaal niet met wat wij bij Locatus in de winkelstraten aantreffen. Wij zien een daling van het aantal actieve winkels. Begin 2023 hadden wij 85.586 actieve winkels, aan het eind van 2023 waren er daar nog 83.437 van over. Deze winkels zijn door ons bijna allemaal fysiek ter plaatse bezocht in 2023. Wij kunnen ons dan ook geen andere realiteit voorstellen dan dat er vorig jaar in werkelijkheid een daling van het aantal winkels is geweest en begrijpen niet hoe het CBS tot andere cijfers kan komen.

Opvallend is ook dat het CBS schrijft dat het een trendbreuk is na een daling van 10 jaar, terwijl zij in 2022 ook al schreven dat het aantal winkels in 2021 was toegenomen.