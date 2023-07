Kledingwinkels en winkels in schoenen en lederwaren zetten meer om in juni

Consumenten geven weer meer geld uit aan kleding en schoenen in juni, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Kledingwinkels zetten 13,1 procent meer om en winkels in schoenen en lederwaren genereren 9 procent meer omzet.

Een stijgende omzet betekent niet dat er ook meer wordt verkocht. Het verkoopvolume ligt namelijk lager: min 0,3 procent wat betreft de non-foodwinkels.

De online omzet ligt voor de modebranche 6,3 procent hoger in juni, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

In totaal zet de detailhandel in juni 8,1 procent meer om dan in juni 2022. Het verkoopvolume ligt 1,4 procent lager. De online omzet ligt 5,2 procent hoger, waarvan webwinkels 2 procent meer omzetten. De online omzet van multi-channelers ligt 9,1 procent hoger.