Kledingwinkels in Beieren vallen niet onder Duitse 2G-regel

Kledingwinkels zijn essentieel, zo heeft het Beierse gerechtshof beslist. De winkels voorzien in een dagelijkse behoefte, net als boekhandels en bloemenwinkels, waardoor de 2G-regel niet opgaat, zo meldt Duits nieuwsbureau DPA.

Eerder in december had de deelstaatregering van Beieren besloten dat alleen gevaccineerden en herstelde personen toegang zouden krijgen tot de detailhandel. Dit is de zogenoemde 2G-regel. Winkels die voorzien in dagelijkse levensbehoeften zijn vrijgesteld. Kledingwinkels hoorden daar in eerste instantie niet bij. De rechter heeft nu beslist dat de behoefte aan schoenen en kleding zich dagelijks kan voordoen, waardoor de winkels essentieel zijn.

De Beierse Handelsvereniging is tevreden, maar had graag eerder duidelijkheid gehad. Tijdens de belangrijke periode voor kerst was de verkoop in Beierse kledingwinkels met 30 tot 40 procent gedaald ten opzichte van 2019, “omdat de niet-gevaccineerden niet naar binnen mochten en anderen werden afgeschrikt door de lange rijen,” aldus woordvoerder Bernd Ohlmann, tegen DPA.