Kledingwinkels verdwijnen uit de winkelstraat, daling stagneert in 2024

Er worden minder kledingwinkels in de Nederlandse winkelstraten geteld. In de afgelopen vijf jaar verdween tien procent van de kledingwinkels uit het straatbeeld, blijkt uit de Kledingbranche Marktmonitor 2024. Zeeland en Limburg hebben het grootste aantal winkels in verhouding tot het inwonertal in hun bezit.

De cijfers van de Kledingbranche Marktmonitor laten zien dat bedrijven met als hoofdactiviteit kledingzaak met tien procent is afgenomen in vijf jaar tijd. In 2024 telt Nederland nog zo’n 6.980 kledingzaken. Zo’n 18,8 procent daarvan is gevestigd in de provincie Noord-Holland. Het aantal vestigingen nam in dezelfde periode gelijk af. Een afnemende trend is al sinds 2011 te zien, maar met de recente cijfers is te zien dat de afname stabiliseert.

Dieper in de cijfers gedoken is te zien dat Flevoland met 235 kledingzaken het kleinste aantal bedrijfsvestigingen. Deze provincie heeft het grootste aantal inwoners (1.919) per kledingzaak. In Zeeland en Limburg is de winkeldichtheid het grootst. Landelijk ligt het gemiddelde aantal inwoners per kledingzaak op ongeveer 1.500.