Kleed je warm aan: Hoe outerwear pop-ups ons wikkelen in comfort en creativiteit

Outerwearmerken hebben de laatste tijd verder ingezet op fysieke activaties die winkelen transformeren tot een meeslepende, zintuiglijke reis. Dit zijn niet zomaar plekken om jassen te passen; het zijn zorgvuldig ontworpen ruimtes waar textuur, storytelling en emotie tot leven komen. Van Burberry's eerbetoon aan Britse parken tot The North Face's alpine escapades, deze ervaringen gaan over meer dan alleen bovenkleding, ze vieren warmte, vakmanschap en een diepe verbondenheid met de natuur.

Over de auteur: Geschreven door Tim Nash. Hoofd van Geschreven door Tim Nash. Hoofd van IPOS IGNITE . Curator van Shop Drop Daily

Neem bijvoorbeeld Burberry. Het merk onthulde onlangs installaties geïnspireerd door iconische Britse parken, waarbij buitenomgevingen naadloos werden gecombineerd met hun eigen erfgoed op het gebied van bovenkleding. Hier verkennen bezoekers stukken zoals hun tijdloze trenchcoat tegen een achtergrond van weelderig groen en herfstlandschappen. Deze ruimtes bieden meer dan alleen een esthetische showcase; ze belichamen de kernidentiteit van Burberry, een huwelijk van elegantie en functionaliteit, diep geworteld in het Britse weer en de cultuur.

Tekst gaat verder na de afbeeldingen.

Burberry ‘It’s Always Burberry Weather’ Pop-Up Global Installations Credits: Courtesy of Burberry

Burberry ‘It’s Always Burberry Weather’ Pop-Up Global Installations Credits: Courtesy of Burberry

Burberry ‘It’s Always Burberry Weather’ Pop-Up Global Installations Credits: Courtesy of Burberry

Ook Barbour heeft zich gericht op zijn rijke geschiedenis met de Icons in Quilting pop-up in Covent Garden in Londen. Deze tentoonstelling bracht een eerbetoon aan de gewatteerde jassen die synoniem zijn geworden met het merk. Door middel van archiefstukken en interactieve elementen creëerde Barbour een ervaring die zowel nostalgisch als tactiel was. Bezoekers konden het rijke vakmanschap van het merk zien, aanraken en voelen terwijl ze zich onderdompelden in een omgeving die doet denken aan het Britse platteland, een knipoog naar het praktische nut en de charme van hun iconische ontwerpen.

Tekst gaat verder na de afbeeldingen.

Barbour Icons in Quilting Pop-Up Covent Garden, London Credits: Courtesy of Barbour

Barbour Icons in Quilting Pop-Up Covent Garden, London Credits: Courtesy of Barbour

Barbour Icons in Quilting Pop-Up Covent Garden, London Credits: Courtesy of Barbour

Barbour Icons in Quilting Pop-Up Covent Garden, London Credits: Courtesy of Barbour

Barbour Icons in Quilting Pop-Up Covent Garden, London Credits: Courtesy of Barbour

Barbour Icons in Quilting Pop-Up Covent Garden, London Credits: Courtesy of Barbour

Barbour Icons in Quilting Pop-Up Covent Garden, London Credits: Courtesy of Barbour

Ondertussen heeft The North Face een avontuurlijke insteek gekozen met zijn Himalayan Explorer City Tour in Shanghai. Geïnspireerd door de bergbeklimmers erfgoed van het merk, bracht deze ervaring de ruige schoonheid van de Himalaya naar de stad. Bezoekers navigeerden door zones die ontworpen waren om de uitdagingen van Himalaya-ontdekkingstochten te weerspiegelen, terwijl ze tegelijkertijd hoogwaardige uitrusting en jassen ontdekten die gebouwd zijn voor extreme omstandigheden. Het ging niet alleen om winkelen; het was avontuur dat The North Face verhief tot een merk voor echte ontdekkingsreizigers.

Canada Goose is van plan nog een stap verder te gaan met deze zintuiglijke reis met zijn pop-up bij Selfridges. Het merk zal de strenge kou van de winter tegenover de geruststellende warmte van zijn iconische parka's zetten. Verwacht verwarmde interieurs, gezellige verlichting en meeslepende storytelling die bezoekers naar het Noordpoolgebied transporteert, waardoor de ervaring zowel emotioneel geruststellend als fysiek verwarmend is.

Canada Goose 'Arctic Circle' Pop-Up Installation, David City Department Store Zhengzhou City China Credits: Courtesy of Canada Goose

En wie kan Axel Arigato vergeten? Het merk heeft eerder indruk gemaakt met zijn opblaasbare installaties, een speelse en moderne kijk op retail. Met oversized, opblaasbare structuren die zijn collecties huisvesten, vond Axel Arigato de perfecte balans tussen minimalisme en spektakel. Wereldwijde ervaringen waren voorzien van augmented reality, waardoor klanten op nieuwe en boeiende manieren met de collecties konden interageren, terwijl tegelijkertijd de toegankelijkheid en innovatie van het merk werden getoond.

De kern van al deze activaties is een begrip van de speciale rol die bovenkleding speelt in ons leven. Dit zijn niet zomaar jassen; het zijn vertrouwde metgezellen tegen de elementen, en deze zorgvuldig ontworpen ruimtes benadrukken die band. Door middel van meeslepende omgevingen nodigen merken consumenten uit om niet alleen te winkelen, maar om de verhalen die hun producten vertellen aan te raken, te voelen en te betreden.

Voor mij draait de toekomst van de retail van bovenkleding om verbinding. Of het nu gaat om de charme van het platteland van Barbour, de avontuurlijke escapades van The North Face of het wonderland van technologie en creativiteit van Axel Arigato, deze ervaringen tillen de retailsector naar een hoger niveau. Het gaat niet alleen om het verkopen van jassen; het gaat erom ons in een verhaal te wikkelen, een verhaal dat net zo warm en gelaagd is als het product zelf.

Axel Arigato Puffer Pop-Up, NK Stockholm Credits: Courtesy of Axel Arigato

Axel Arigato Puffer Pop-Up, NK Stockholm Credits: Courtesy of Axel Arigato