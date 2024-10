Knitwork stories: 15 jaar Knit-ted bij LOT Amstelveen

Vijftien jaar geleden opende Patricia de Jong, eigenaresse van LOT Amstelveen, haar boutique op de grens van Amsterdam en Amstelveen. Rond dezelfde tijd begon het nieuwe fashionlabel Knit-ted met een eerste collectie. Al snel kruisten de paden van de twee bedrijven elkaar, en vandaag de dag is Knit-ted nog steeds een belangrijk merk binnen de zorgvuldig samengestelde collectie van LOT. Knit-ted ging in gesprek met de Jong over de samenwerking en de ontwikkeling van zowel haar boutique als het merk.

LOT staat voor ‘Love Our Things’.

“Ons doel is om mooie en unieke items te vinden waar klanten echt blij van worden. Vijftien jaar geleden miste een winkel zoals de onze in de omgeving van Amstelveen.”

Love Our Things Winkel Credits: Fotografie: Linde Rozis

En toen stond Knit-ted ineens voor de deur.

“Ja, dat klopt! Petra Stapper [eigenaresse van Knit-ted] kwam binnen met de woorden: ‘Ik heb een heel leuk nieuw merk voor je.’ Ik had mijn inkopen voor dat seizoen al gedaan en geen budget meer over. Maar toen ik de collectie zag, voelde het direct goed. Het paste perfect bij ons aanbod en het waren items die ik zelf graag zou dragen. Het was een kleine collectie, dus het was een makkelijke instap. Ook de klik met de mensen achter het merk was er meteen.”

Jullie waren dus de allereerste winkel waar Knit-ted werd verkocht. Hoe heb je de ontwikkeling van het merk ervaren in de afgelopen 15 jaar?

“Knit-ted is uitgegroeid van een paar wollen truien en vesten naar een volledige collectie met broeken, tops, jassen, en meer. We kunnen onze klanten nu zoveel meer bieden, wat ervoor zorgt dat we het merk echt goed kunnen neerzetten in de winkel. Deze ontwikkeling van Knit-ted heeft in de winkel in heel goede verkoop geresulteerd.”

Hoe past Knit-ted binnen het assortiment van jouw winkel?

“Knit-ted mengt heel mooi met de andere merken in mijn winkel. Het is een perfect basismerk waarmee ik het totaalaanbod kan opbouwen. Bovendien wil ik eigenlijk geen knitwear van andere merken meer; Knit-ted is voor mij echt hét knitwear merk.”

Credits: Fotografie: Linde Rozis

Wat vind je van de samenwerking met Knit-ted?

“De samenwerking is al 15 jaar zo succesvol, en dat is niet voor niets. De geloofwaardigheid van het merk en de mensen erachter is enorm belangrijk. Petra heeft een hele duidelijke kledingstijl die ze vertaalt in haar collecties. Ik snap en zie precies hoe zij het bedoelt. Het is essentieel dat een merk één verhaal vertelt en een eigen handtekening heeft.”

Vindt je dat Knit-ted haar filosofie ‘wear now, wear later and have forever’ waarmaakt?

“Absoluut. Wekelijks horen wij van klanten dat ze nog steeds een trui van Knit-ted dragen die ze 10 jaar geleden bij ons hebben gekocht. De continuïteit van de kwaliteit is echt de kracht van het merk. Het is altijd goed geweest en is alleen maar verbeterd.”

Hoe zorgen de items van Knit-ted ervoor dat klanten keer op keer terugkomen?

“Zodra een klant iets aantrekt, weet ik dat het goed zit en dat ze het item voor veel verschillende gelegenheden kunnen dragen. Grappig genoeg droeg ik zelf Knit-ted op mijn eigen bruiloft: de Tara poncho, een prachtige cashmere-merino poncho. Het paste perfect bij mijn jurk.”

Credits: Fotografie: Linde Rozis

Op welke trends in de mode-industrie speelt Knit-ted in?

“Knit-ted is geen merk dat draait om snelle mode. Het is tijdloos en ontworpen om keer op keer gedragen te worden, dus op die manier duurzaam. Dat maakt het merk uniek in een industrie die vaak gericht is op kortstondige trends.”

Welke items beschouw je als must-haves?

“Het mooie knitwear, dat staat absoluut op nummer één. Knit-ted is voor mij hét knitwear merk. Maar inmiddels ben ik ook groot fan van de blouses en de faux leren broeken. Door de uitbreiding van de collectie vind ik het merk nu sterk in zowel winter- als zomermode. Deze winter ben ik erg enthousiast over de nieuwe hairy alpaca truien, zoals de mooie trui die ik nu draag.”

In de serie ‘Knitwork stories’ gaat Knit-ted in gesprek met de boetieks waar het merk wordt verkocht, en bespreekt het ontwikkelingen, uitdagingen en meer.