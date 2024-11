Knitwork stories: De tijdloze garderobe van Nûe en Knit-ted

Nûe Den Bosch heeft als gevestigde naam een oog voor kwaliteit en stijl. In dit interview vertelt eigenaresse Zygi Dehaes waarom Knit-ted een waardevolle toevoeging is aan hun collectie, hoe de samenwerking door de jaren heen is ontwikkeld, en waarom het merk naadloos aansluit bij hun visie en klantbehoeften.

Kun je nog teruggaan naar het moment dat je besloot om Knit-ted in te kopen?

"Ik ben altijd fan geweest van merken die ergens voor staan. Knit-ted sprong eruit als specialist in hoogwaardige breisels. Ik ontdekte het merk in een andere winkel en voelde direct dat het een goede aanvulling zou zijn op ons assortiment. Onze samenwerking begon ruim negen jaar geleden, en Knit-ted paste toen al perfect bij onze selectie."

Wat voor ontwikkelingen heb je Knit-ted zien doormaken afgelopen jaren?

“Knit-ted heeft zijn sterke basis in breisels, vooral in de wintercollectie. Maar de afgelopen jaren zijn ook de zomercollecties sterk ontwikkeld. De zomercollectie van aankomend jaar vind ik ook heel vernieuwend en het wordt steeds beter. De shapes en fits zijn wat meer trendy geworden. Dat spreekt ons enorm aan – klassieke styles in een coole shape.”

Zygi Dehaes Credits: Linde Rozis

Hoe passen de ontwikkelingen van Knit-ted bij de ontwikkelingen van Nûe?

"Bij Nûe hebben we ons assortiment uitgebreid van enkel middensegment naar een aanbod dat ook hoogsegment omvat. Onze winkel straalt luxe uit, en we willen onze klanten verrassen met hoogwaardige artikelen die toch betaalbaar zijn. Dat is precies waar Knit-ted in past: het merk combineert luxueuze materialen en designs met een aantrekkelijke prijs. Hierdoor spreken we een breed publiek aan – zowel klanten met een royaal budget als klanten die luxe zoeken voor een goede prijs.”

Hoe zou je de stijl omschrijven van Knit-ted en hoe die aansluit bij Nûe?

"De stijl van Nûe is minimalistisch, stijlvol en een tikkeltje stoer – precies wat Knit-ted ook uitstraalt. Hun truien combineren we graag met faux leather of denim, wat zorgt voor de perfecte balans tussen verfijnd en gedurfd. Onze klanten, die smaakvol en kwaliteitsgericht zijn, waarderen dit enorm. De teddy’s van Knit-ted zijn bijvoorbeeld een hit; ze passen perfect bij de modieuze uitstraling die onze klanten zoeken."

Credits: Linde Rozis

En jullie helpen klanten uitgebreid middels personal styling sessies. Hoe draagt Knit-ted bij aan die ervaring?

"In onze styling sessies zien we dat klanten steeds meer veelzijdige items zoeken. Wij beschouwen onze winkel als één garderobe, waarin elk merk een unieke rol vervult en er geen overlap is. We willen de klant van top tot teen kunnen aankleden. De groei van Knit-ted’s collectie zorgt voor een steeds completere garderobe.”

Hoe past Knit-ted's ‘wear now, wear later and have forever’-filosofie bij die van Nûe?

"Wij delen Knit-ted’s visie op het bouwen van een bewuste, tijdloze garderobe. Hoewel mode inherent niet duurzaam is, geloven wij dat het proces dat wel kan zijn. We focussen op kleding die lang meegaat en bewust gekozen wordt. Voor ons betekent duurzaamheid niet alleen duurzame materialen, maar ook dat klanten kleding kopen die ze echt dragen en waarderen. Dertig duurzame items kopen die ongedragen in de kast blijven, is allesbehalve duurzaam. Dragen, dat is duurzaam.”

Hoe reageren klanten op Knit-ted?

"Klanten reageren heel positief. Ze weten al dat Knit-ted kwaliteit levert zodra ze onze winkel binnenstappen – ze vertrouwen op onze keuzes en waarderen wat wij dragen. Vaak merken klanten pas na aankoop dat het item van Knit-ted is, en realiseren zich dan dat ze al meerdere stukken van het merk in hun kast hebben hangen. Dat vind ik bijzonder: het gaat niet om het merk zelf, maar om de kwaliteit en het product.”

Credits: Linde Rozis

Hoe onderscheidt Knit-ted zich ten opzichte van andere merken?

"Een vestje kan iedereen brengen, maar bij Knit-ted maken de details echt het verschil. Van subtiele afwerkingen bij de mouwen tot een zorgvuldig samengesteld kleurenpalet – het voelt allemaal luxueus en zacht. In dezelfde prijscategorie zie je vaak materialen die wat ruwer aanvoelen, terwijl Knit-ted's breisels juist een rijke, zachte textuur hebben voor hun prijs-kwaliteitverhouding.”

Hoe draagt de persoonlijke samenwerking met Knit-ted bij aan het succes van jullie winkel en het vertrouwen in het merk?

"Hun uitgebreide collectie geeft mij rust bij pre-orders, omdat ik kan vertrouwen op merken die zich al bewezen hebben, zoals Knit-ted. Het merk heeft een sterk DNA dat niet alleen kwaliteit uitstraalt, maar ook een passie en betrokkenheid die voelbaar zijn. Bij Knit-ted ben je geen nummer; het contact is persoonlijk en gericht op oplossingen. De flexibiliteit en samenwerking maken Knit-ted uniek in een markt waar je als retailer vaak maar een klantnummer bent. Het merk luistert naar de markt en bouwt mee aan een langdurige relatie.”

In de serie ‘Knitwork stories’ gaat Knit-ted in gesprek met de boetieks waar het merk wordt verkocht, en bespreekt het ontwikkelingen, uitdagingen en meer.