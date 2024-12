Knitwork stories: Rixt over haar Reis naar Retail met Knit-ted

Van horeca naar retailondernemer met twee winkels en een succesvolle webshop: Rixt Heegsma is een echte powervrouw. Op 28-jarige leeftijd runt ze haar eigen retailimperium, dat ze opbouwde vanaf haar 22e. Met bijna 40.000 Instagramvolgers is Rixt niet alleen de drijvende kracht achter haar winkels, maar ook een inspirerend gezicht online.

Hoe begon jouw avontuur in de retail?

"Ik zat op de lerarenopleiding en werkte in de horeca, maar ik wilde eigenlijk heel graag iets met mode doen. Daarom solliciteerde ik bij een kledingwinkel. Daar mocht ik niet alleen in de verkoop werken, maar ging ik ook al snel mee naar de Modefabriek, inkoopbeurzen en hielp ik met de styling van de winkel. Ik had geen ervaring, maar ontdekte al snel hoe leuk ik het vond. Toen ik later mijn studie moest hervatten, merkte ik dat mijn passie toch echt in de mode lag. Via mijn stage hoorde ik dat er een winkel in Lemmer ter overname stond. Binnen twee weken was alles rond, en daarmee ging mijn droom van een eigen winkel ineens in een stroomversnelling. Ik wist precies wat ik wilde: de merken, het concept – alles had ik al in mijn hoofd."

Credits: Linde Rozis

Fast forward: nu run je twee winkels én een webshop. Hoe ziet jouw rol er tegenwoordig uit?

"Een halfjaar geleden heb ik mijn tweede winkel in Zwolle geopend. In het begin stond ik zes dagen per week zelf in de winkel. Maar inmiddels ben ik vooral bezig met marketing en de algemene bedrijfsvoering. Zaterdagen en personal shopping afspraken doe ik nog zelf, maar verder run ik het bedrijf vanuit ons kantoormagazijn. Het begon echt als ‘winkeltje spelen’, maar nu is het uitgegroeid tot een professioneel bedrijf."

En Knit-ted was vanaf dag één onderdeel van jouw winkel?

"Ja, ik kende Knit-ted al vanuit mijn vorige werk. Ik vond het meteen een prachtig merk en zette het destijds al op mijn lijstje van merken die ik absoluut in mijn eigen winkel wilde verkopen. Het is een merk dat ik zelf ook veel draag en dat echt bij mij past."

Wat maakt Knit-ted volgens jou uniek?

"Ik vind het bewonderenswaardig hoe authentiek Knit-ted blijft. Veel merken maken gekke sprongen als ze groeien, maar Knit-ted blijft trouw aan zichzelf. Tegelijkertijd vernieuwen ze op het juiste moment. Ze blijven bijvoorbeeld niet te lang hangen in bestsellers, maar tweaken die net genoeg om actueel te blijven. Dat maakt Knit-ted sterk."

Credits: Linde Rozis

Hoe sluit het merk aan bij jouw winkel?

"Knit-ted past perfect bij ons concept: mooie kwaliteit, vernieuwend, maar draagbaar. Wat ik ook zo fijn vind, is dat het merk een brede doelgroep aanspreekt. Het double-faced wollen jasje van deze winter is daar een goed voorbeeld van. Mijn jongere zusje, mijn moeder én mijn oma van 79 hebben het gekocht. Het is stijlvol en tijdloos."

Zijn klanten loyaal aan Knit-ted?

"Absoluut. De kwaliteit van de items is gewoon uitzonderlijk goed, en dat waarderen mensen. Ik hoor vaak van klanten dat ze truien van Knit-ted na jaren nog steeds dragen. Dat vertrouwen in kwaliteit zorgt ervoor dat klanten blijven terugkomen."

Welke items beschouw je als echte Knit-ted musthaves?

"Eigenlijk te veel om op te noemen! De items combineren heel gemakkelijk met andere merken, wat ideaal is voor het samenstellen van outfits. Maar als ik moet kiezen, zijn de leren broeken echte favorieten bij onze klanten."

Credits: Linde Rozis

Wat waardeer je in de samenwerking met Knit-ted?

"Knit-ted is een merk dat echt meedenkt over doorverkoop en altijd korte lijnen houdt. Wat ik ook fijn vind, is dat ondanks hun groei de samenwerking heel persoonlijk blijft. Dat was jaren geleden al zo, en dat is nu nog steeds hetzelfde.”

