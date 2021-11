Komend jaar strengere regels om nepaanbiedingen tegen te gaan

Medio 2022 komen er strengere regels voor het bepalen van aanbiedingsprijzen. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt. Bij ‘van’-’voor’-aanbiedingen, waarbij de lagere aanbiedingsprijs wordt afgezet tegen de oude ‘van’-prijs, moet de ‘van’-prijs de laagste prijs zijn die de handelaar dertig dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gehanteerd. De regel moet voorkomen dat bedrijven voor de aanbieding het product kort voor een hogere prijs dan normaal presenteren, waardoor het prijsvoordeel gunstiger lijkt.

Momenteel geldt dat een product ook daadwerkelijk voor de oude prijs moet zijn verkocht in een periode van drie maanden voorafgaand aan de aanbieding. Die norm voldoet volgens de ACM niet meer. Eerder dit jaar controleerde de ACM gedurende een paar maanden de aanbiedingen van 250 producten op 25 webshops. Hieruit kwamen meerdere voorbeelden van nepaanbiedingen naar voren: sommige producten werden maandenlang als ‘aanbieding’ gepresenteerd, in andere gevallen werd er een ‘van’-prijs genoemd die in de maanden daarvoor helemaal niet was gevoerd.

De nieuwe norm is beter te handhaven voor de ACM en zorgt ervoor dat ‘het gepresenteerde prijsvoordeel straks veel beter het werkelijke prijsvoordeel voor de consument weergeeft’, zo is in het bericht van de ACM te lezen. “Alleen als prijzen eerlijk worden vermeld, kunnen consumenten aanbiedingen goed beoordelen en vergelijken,” aldus Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. “Met de nieuwe strenge regels die komend jaar van kracht worden, zijn consumenten beter beschermd tegen nepaanbiedingen.”