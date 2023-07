Komodo: Inzicht in de verspreiding in Nederland

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het bedrijfs-DNA van Komodo sinds de oprichting in 1988. Het modelabel wil met zijn keuzes zorgen voor een betere toekomst. Daarom is het merendeel van de collecties gemaakt van hoogwaardige organische, natuurlijke en gerecyclede vezels en innovatieve materialen die een alternatief zijn voor minder ecologische materialen. De mannen- en vrouwencollecties van Komodo zijn gericht op klanten die tegelijkertijd op zoek zijn naar stijl en comfort, en met het kenmerkende aardse maar levendige kleurenpalet en de klassieke, nonchalante pasvormen biedt Komodo producten die trends overleven. In dit interview geeft Sales Agent Danielle Den Otter inzicht in de ontwikkeling van het label in de Nederlandse sector.

Komodo werkt samen met bijna 30 fysieke verkooppunten in Nederland. Welke eigenschappen zoek je in een winkelier en welke factoren beïnvloeden de beslissing om een partnerschap aan te gaan?

Onze missie is om duurzame mode mainstream te maken, dus we beperken onze partnerschappen niet tot winkels die zich uitsluitend richten op duurzame kleding, hoewel het altijd goed is om deze te vinden. We geven prioriteit aan winkeliers die de unieke, voornamelijk tijdloze collecties van Komodo waarderen: het ontwerp, de kwaliteit en het gebruik van natuurlijke vezels. Vaak zijn de duurzame en ethische aspecten toegevoegde voordelen. We hopen dat deze winkeliers hun andere merken zullen uitdagen en vragen: "Als Komodo dergelijke producten kan produceren terwijl ze hun ecologische voetafdruk minimaliseren, waarom kan jij dat dan niet?"

Wat brengt Komodo op tafel voor hun retailpartners en hoe onderscheidt het merk zich van zijn concurrenten?

Hoewel duurzaamheid een voor de hand liggend onderscheid is, is er ook een overtuigend kwaliteitsverhaal. Komodo gebruikt stoffen die andere merken niet gebruiken. Zoals onze fantastische Cupro/Viscose kwaliteit. We hebben zelfs bananenviscose in de zomercollectie. Op onze Linnen/viscose ontwerpen wordt elke Lente/Zomer seizoen heel goed gereageerd in de winkels.

In de winter hebben we veel mooie breisels in de collectie. De verkoopprijzen van onze merino en biologish katoen, daar kunnen andere merken niet tegenop. We werken al jaren samen met fabrieken in Nepal en sinds enkele jaren ook met fabrieken in China en India, uiteraard ook geheel onder de juiste werkomstandigheden.

Ondanks het e-commerce tijdperk, werkt Komodo alleen samen met drie online wederverkopers in Nederland. Wat is de redenering hierachter, en is er een mogelijke verschuiving in de toekomst?

Als verkoopagent die voornamelijk te maken heeft met kleine tot middelgrote retailers, geloof ik, dat lokale winkels waardevol zijn. Hoewel e-commerce winstgevend kan zijn en elk merk een online aanwezigheid nodig heeft, kunnen kleine fysieke winkels een stabielere basis bieden voor merkopbouw. We staan uiteraard wel open voor meer online verkoopwinkels.

SS23 collectie Credits: Komodo

Als verkoopagent heb je een direct zicht op de industrie. Wat zijn de huidige uitdagingen en kansen die je ziet in de mode- en retailindustrie?

De situatie varieert. Sommige van mijn retailers zijn stabiel, terwijl andere winkels het moeilijker hebben. Dit heeft voornamelijk te maken dat het zomer seizoen laat op gang is gekomen. Op het moment dat de zon volop schijnt, moet je de zomercollectie verkopen. Als de grotere winkels met de uitverkoop starten, gaan de kleinere winkels vaak mee. Dit is zo ontzettend spijtig omdat je dan geen marge meer pakt. Ik adviseer om dan een rek met oude collectie (van voorgaande jaren), of laatste stuks, aan te bieden tegen een goede korting en de huidige (hoog) zomer items nog tegen de volle verkoopprijs te verkopen. Hopelijk krijgen we nog een lange Indian Summer en komen de winkels van de collecties af , voor de normale verkoopprijs.

Reflecterend op je reis met Komodo, wat is het geheim van een succesvol bedrijf?

Komodo bestaat al sinds 1988 en heeft zijn wortels stevig in de grond. Het is een klein bedrijf en je hebt direct contact met alle medewerkers van de organisatie.

Ze luisteren wat de winkels nodig hebben en spelen daar goed op in. De collecties hebben een goede prijs/kwaliteit verhouding en de items zijn tijdloos. Dit is de kracht van Komodo. Ik ben optimistisch over onze toekomst samen.

Vooruitkijkend, waar zie je Komodo over een paar jaar, zowel lokaal als internationaal?

Ik hoop dat we meer verkooppunten erbij krijgen, niet alleen de sustainable winkels maar ook de boetieks en multibrand stores. Nederland is een belangrijke markt en hoewel andere Europese landen misschien groter zijn, zijn onze klanten hier extreem loyaal en plaatsen ze mooie orders. Er is hier een schat aan mogelijkheden om de rest van Europa en de wereld te veroveren en enthousiast te maken over de producten van Komodo.