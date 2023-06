Koninklijk bezoek: Koningin Máxima langs bij Zeeman

Hoog bezoek bij retailer Zeeman vandaag. Koning Máxima en staatssecretaris Vivianne Heijnen brachten een bezoek aan een winkel in Alphen aan den Rijn. Het bezoek was gericht op de stappen die Zeeman maakt op het gebied van duurzaam ondernemen en hoe de textielsector de transitie kan maken naar een circulair bedrijfsmodel.

Arnoud van Vliet, manager mvo & kwaliteit Zeeman, in een persbericht: “Met groot genoegen hebben wij staatssecretaris Vivianne Heijnen en koningin Máxima inzicht kunnen geven hoe een circulair systeem in de praktijk werkt en waar we tegenaan lopen. Deze transitie staat de komende jaren centraal in onze hele branche, daarom is samenwerking met onze partners en collega-retailers noodzakelijk. We streven er bij Zeeman naar om onze sector te inspireren om ook de beweging naar circulariteit in te zetten. Dat doen we door het goede voorbeeld te geven. Tegelijkertijd willen we ook heel graag leren van anderen.”

Het werkbezoek bestond naast een bezoek aan de winkel, ook uit gesprekken over het ontwerpproces, leefbare lonen en de transitie naar een circulaire kledingindustrie.