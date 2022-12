‘Koop-nu-betaal-later vormt risico voor jongeren'

Nu producten bestellen en deze pas op een later moment betalen: voor veel jongeren is het een aantrekkelijke manier om aankopen te doen. Maar toezichthouders en experts maken zich zorgen, blijkt uit navraag van het Financieel Dagblad. Zij vrezen dat jongeren de grip op hun financiën verliezen.

Koop-nu-betaal-later wordt over het algemeen steeds gangbaarder. Uit cijfers die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) deelde met het FD, blijkt dat het aantal transacties bij de vijf grootste aanbieders van deze betaalmethode tussen 2020 en 2021 met 35 procent toenam.

Later afrekenen kan handig zijn, maar alleen voor wie zeker is dat de rekening op termijn daadwerkelijk betaald kan worden. Van consumenten die gebruik maken van koop-nu-betaal-later krijgt een vijfde te maken met extra kosten voor betalingsaanmaningen of incassobureaus omdat de betaaltermijn is verstreken, zegt de AFM.

Vooral jongeren missen betaaltermijnen

Volgens de AFM krijgen jongeren tussen 18 en 24 jaar veruit het meest met incassobureaus te maken. Zij komen enerzijds vaak in aanraking met reclame voor producten, via sociale media bijvoorbeeld, en hebben tegelijkertijd een relatief lage financiële buffer. Experts zien dat schulden onder jongeren normaliseren, omdat ook op andere vlakken lenen normaler is geworden: denk bijvoorbeeld aan het leenstelsel voor studenten.

Een woordvoerder van het Nibud noemt het missen van betaaltermijnen tegenover het FD ‘een teken van controleverlies'. Volgens het Nibud is het voor jongeren over het algemeen moeilijker om het overzicht over financiën te bewaren, en kan ook dat hen in de problemen brengen.

De AFM wil dat betaalbedrijven meer informatie gaan vragen van consumenten. Zo moeten de bedrijven beter op leeftijd gaan controleren, zegt de organisatie tegen het FD. Op Europees niveau zijn er al plannen om koop-nu-betaal-later in te perken, om consumenten tegen schulden te beschermen.